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12:21, 25 ноября 2022 года В Покровском проходит концерт для мам и жен участников СВО В Доме культуры районного центра гости собрались в преддверии Дня матери.





Концерт, посвященный теплому празднику, проходит в эти минуты, сообщает корреспондент ГТРК "Орел" с места события. В центральном ДК Покровского в качестве зрителей сегодня женщины, чьи мужья и сыновья принимают участие в спецоперации.

Здесь 36 мам солдат , которые принимают участие в СВО, многодетные мамы. Воспитанники Дома культуры танцуют, поют и читают стихи для самых дорогих и главных людей.



Подробности скоро в нашем сюжете.











Ольга СУПОНЕВА





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