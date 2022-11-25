Орловец заплатит штраф за комментарий в социальной сети

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16:00, 25 ноября 2022 года
Орловец заплатит штраф за комментарий в социальной сетиВ деле разбирался Ливенский районный суд.
По информации пресс-службы райсуда, мужчина прокомментировал одну из статей в социальной сети.
Эти комментарии направлены на "возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе", - сообщили в пресс-службе суда.
Изучив доказательства, суд пришел к выводу о виновности ливенца и совершении им административного преступления. Мужчина признал вину. Суд рассмотрел пять дел и по каждому из них мужчина заплатит штраф в размере десяти тысяч рублей.
Сергей СИЛАЕВ