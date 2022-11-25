В Мценском районе выявили пять земельных участков с сорняками

Их площадь – 95,7 гектаров.

Проверку проводили сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Представители ведомства провели выездное обследование пяти участков на территории Отрадинского сельского поселения. Об этом сообщили в пресс-службе управления.



– Согласно требованиям земельного законодательства собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия, направленные на защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, - пояснили в пресс-службе ведомства.





Специалисты установили факт зарастания сорняками участков на общей площадь 95,7 гектаров. В результате владелец получил получил предостережения о недопустимости нарушений в будущем.