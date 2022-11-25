Фильм "Святые земли Орловщины" презентовали в Орле

В прокат для зрителей лента выйдет в 2023-м, а уже сейчас картина заявлена для участия во Всероссийских фестивалях.

Проект реализован в рамках Президентского гранта. За 60 минут зрители смогли познакомиться с Орловщиной, местами неизвестной.





