Сельхозпредприятие не предупредило орловцев об авиационной обработке полей

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17:00, 25 ноября 2022 года
Сельхозпредприятие не предупредило орловцев об авиационной обработке полейУправление Россельхознадзора выдало предостережения организации.
Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В октябре и ноябре 2022 года специалисты ведомства провели выездное обследование. Выяснилось, что организация не предупредила местных жителей об обработке полей агрохимикатами и пестицидами в Покровском и Свердловском районах.
– В целях недопущения нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов вышеуказанному юридическому лицу выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сергей СИЛАЕВ