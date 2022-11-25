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17:00, 25 ноября 2022 года Сельхозпредприятие не предупредило орловцев об авиационной обработке полей Управление Россельхознадзора выдало предостережения организации.





управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В октябре и ноябре 2022 года специалисты ведомства провели выездное обследование. Выяснилось, что организация не предупредила местных жителей об обработке полей агрохимикатами и пестицидами в Покровском и Свердловском районах. Об этом рассказали в пресс-службе. В октябре и ноябре 2022 года специалисты ведомства провели выездное обследование. Выяснилось, что организация не предупредила местных жителей об обработке полей агрохимикатами и пестицидами в Покровском и Свердловском районах. – В целях недопущения нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов вышеуказанному юридическому лицу выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщили в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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