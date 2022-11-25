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14:00, 25 ноября 2022 года Команда десятиклассников из образовательного центра "Созвездие Орла" совершает открытия Воспитанники центра стали первыми на всероссийских конкурсах "Иннагрика" в городе Воронеже, и "Большая Перемена", финал которого проходил в Артеке. Екатерина Габова пообщалась с целеустремленными ребятами.











Екатерина Габова





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