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15:00, 25 ноября 2022 года Бюджет города Орла обсудят на публичных слушаниях Принять участие в них можно 8 декабря.





Дату публичных слушаний назначили сегодня, 25 ноября, во время заседания комитета горсовета. Бюджет города на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 обсудят через неделю.



- Желающие смогут подать свои предложения по обсуждаемому вопросу до 7 декабря 2022 года (включительно) по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов или по адресу электронной почты [email protected] , - сообщает пресс-служба орловского горсовета.



Состоятся слушания 8 декабря в 16.00 в большом зале городской администрации.









Ольга СУПОНЕВА





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