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14:30, 25 ноября 2022 года Американские игрунки и африканский ежик готовятся к зимовке в Орле Обитателям зоовыставки Детского парка холода не страшны.





Зима - время испытаний для многих животных, птицы уже улетели в теплые края, некоторые звери впадают в спячку, другие меняют шубку. А у "постояльцев" зоовыставки в Орле - теплый климат, питание и медицинский уход. В гостях у братьев наших меньших побывала Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





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