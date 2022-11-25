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15:30, 25 ноября 2022 года Орловский девятиклассник Вадим Ветров рассказал, как готовился ко всероссийской олимпиаде Школьник вошел в десятку лучших на соревновании по искусственному интеллекту.









Вадим был на 19 месте, но после финала сумел попасть в десятку лучших по стране. Задачи, предлагаемые для решения, не разбираются в школе. Ранее



Подробности смотрите в нашем сюжете.



Школьник из Залегощенского района изучал больше количество материала самостоятельно. Из 13 тысяч человек в финал прошли только 42 человека.Вадим был на 19 месте, но после финала сумел попасть в десятку лучших по стране. Задачи, предлагаемые для решения, не разбираются в школе. Ранее стало известно , что победители получат дополнительные льготы для поступления в вузы. Награждение пройдет в декабре.Подробности смотрите в нашем сюжете.







Татьяна Тимохина





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