В Орле поддержат льготами семьи полицейских и росгвардейцев, участвующих в СВО

Уже действующие меры поддержки распространяются теперь и на семьи сотрудников силовых ведомств.

представленных депутатам решениях добавляется не только новые категории участников СВО. В нормативных актах отражена смена статуса ЛНР, ДНР и Херсонской области после вхождения новых регионов в состав России. ​ ​

Меры поддержки в основном расчитаны на период участия в СВО

, - рассказали в пресс-службе Орловского горсовета.





Если участник спецоперации погибнет, то за его детьми останется право на бесплатное посещение детского сада. А устроить детей в сад без очереди смогут семьи и по возвращении мужчины из зоны боевых действий.



Как пояснил заместитель мэра Орла Алексей Степанов, для обеспечения новых социальных обязательств из городского бюджета "по максимальной планке" потребуется порядка 100 миллионов рублей в год.





