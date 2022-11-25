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13:57, 25 ноября 2022 года

В Орле поддержат льготами семьи полицейских и росгвардейцев, участвующих в СВО

Уже действующие меры поддержки распространяются теперь и на семьи сотрудников силовых ведомств.


Это решение было утверждено сегодня, 25 ноября, на сессии горсовета. 

- В представленных депутатам решениях добавляется не только новые категории участников СВО. В нормативных актах отражена смена статуса ЛНР, ДНР и Херсонской области после вхождения новых регионов в состав России. ​ ​
Меры поддержки в основном расчитаны на период участия в СВО,  - рассказали в пресс-службе Орловского горсовета.

Если участник спецоперации погибнет, то за его детьми останется право на бесплатное посещение детского сада. А устроить детей в сад без очереди смогут семьи и по возвращении мужчины из зоны боевых действий. 

Как пояснил заместитель мэра Орла Алексей Степанов, для обеспечения новых социальных обязательств из городского бюджета "по максимальной планке" потребуется порядка 100 миллионов рублей в год.




Ольга СУПОНЕВА
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