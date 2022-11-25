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17:30, 25 ноября 2022 года Врачи из Орловской области получили медали Русской Православной церкви Их наградили за труд по борьбе с коронавирусной инфекцией.





правительства региона. Главный врач Верховской ЦРБ Галина Блонская и врач-инфекционист получили награды " Патриаршая благодарность " . Об этом рассказали в пресс-служберегиона. Главный врач Верховской ЦРБ Галина Блонская и врач-инфекционист получили наградыПатриаршая благодарность – Его Преосвященство, владыка Нектарий посетил Храм Святой Троицы посёлка Верховье, возглавил праздничное Богослужение, по окончании которого и состоялось награждение медиков, - сообщили в пресс-службе. С заслуженными медалями врачей уже поздравили коллеги.





Сергей СИЛАЕВ





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