Врачи из Орловской области получили медали Русской Православной церкви

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17:30, 25 ноября 2022 года
Врачи из Орловской области получили медали Русской Православной церквиИх наградили за труд по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Главный врач Верховской ЦРБ Галина Блонская и врач-инфекционист получили награды "Патриаршая благодарность".
– Его Преосвященство, владыка Нектарий посетил Храм Святой Троицы посёлка Верховье, возглавил праздничное Богослужение, по окончании которого и состоялось награждение медиков, - сообщили в пресс-службе.
С заслуженными медалями врачей уже поздравили коллеги.
Сергей СИЛАЕВ