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14:24, 25 ноября 2022 года Нашлась фирма, которая отремонтирует крышу ДК Железнодорожников в Орле Строители приведут в порядок кровлю до мая 2023 года.





Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", подрядчиком выступит ООО "Строительный альянс". Ремонт кровли объекта культурного наследия обойдется в 16 миллионов 400 тысяч рублей.



По планам, завершится работа к 1 мая 2023.





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