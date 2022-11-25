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14:37, 25 ноября 2022 года Очередную посылку с родины доставили орловским бойцам в зону СВО Три тонны гуманитарного груза передали спецназу на линию фронта.





Об этом рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.



- Поручение губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова – выполнено. Вместе с главой г. Ливны Сергеем Александровичем Трубициным доставили очередную посылку весом 3 тонны военному спецназу на линию фронта. Бойцы передавали вам привет и слова благодарности. Возвращаемся домой , - написал Лежнев в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены - прим. авт.).



Видео и фото: телеграм-канал "Советник Лежнев"









Ольга СУПОНЕВА





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