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14:48, 25 ноября 2022 года Для 9 классов изменят программу по истории В программу по новейшей истории войдет курс по специальной военной операции.





Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – в Министерстве просвещения сообщили, что в школьную программу по истории внесут корректировки. Теперь 9-классники будут изучать специальную военную операцию и вхождение в состав России новых территорий. Это значит, что в задания ОГЭ и ЕГЭ тоже войдут эти темы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что, несмотря на то, что ученым потребуется время для оценки текущего исторического периода, дети уже сейчас должны знать и понимать, что происходит. По его мнению, «….сегодня и сейчас школа должна дать ответы на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, достоверную информацию о том, что дети видят собственными глазами, обсуждают друг с другом на переменах, во дворах….». Новый учебный курс для 9 классов называется «Введение в новейшую историю». Ранее Рособрнадзор провел онлайн-консультацию по подготовке к государственной аттестации. Эксперт – разработчик заданий ЕГЭ – рассказал об особенностях подготовки к экзамену по истории и ответил на вопросы школьников и учителей. В числе вопросов была вероятность включения в ЕГЭ 2023 года заданий, посвященных событиям текущего года. По словам эксперта, такие задания появятся в экзаменационных работах только тогда, когда новый материал будет изложен в учебниках по истории. В 2023 году основной период ОГЭ планируется провести с 24 мая по 1 июля. Экзамен по истории, согласно проекту, пройдет 24 мая. Проект расписания ЕГЭ тоже уже опубликован. Основной период сдачи экзаменов пройдет с 26 мая по 1 июля. ЕГЭ по истории назначен на 5 июня. Это экзамен по выбору, он нужен для поступления в вузы. Результаты экзамена принимают при поступлении на такие направления и специальности, как «История», «Юриспруденция», «Политология», «Социальная работа», «Международные отношения», «Искусствоведение», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и другие.





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