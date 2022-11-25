В Орловской области сотрудники ГИБДД поздравили мам коллег, уехавших на Кавказ

|
|Главная » Новости
18:00, 25 ноября 2022 года
В Орловской области сотрудники ГИБДД поздравили мам коллег, уехавших на КавказЖенщины получили поздравления перед Днем матери
Международный праздник «День матери» отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В это светлый день принято поздравлять матерей и беременных женщин.
Всех мам сотрудники от души поздравили с праздником, пообщались и расспросили как служится их сыновьям в командировке. Поблагодарили их за тяжелый труд в воспитании достойных граждан Российской Федерации, образцовых сотрудников ГИБДД и настоящих мужчин.
Всеволод Трифонов