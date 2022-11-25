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18:00, 25 ноября 2022 года В Орловской области сотрудники ГИБДД поздравили мам коллег, уехавших на Кавказ Женщины получили поздравления перед Днем матери





Международный праздник «День матери» отмечается в России в последнее воскресенье ноября. В это светлый день принято поздравлять матерей и беременных женщин. Всех мам сотрудники от души поздравили с праздником, пообщались и расспросили как служится их сыновьям в командировке. Поблагодарили их за тяжелый труд в воспитании достойных граждан Российской Федерации, образцовых сотрудников ГИБДД и настоящих мужчин.





Всеволод Трифонов





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