На кинофестивале в Орле представлена документальная лента "Ваш Сергей Штейн"

Игорь Калядин презентовал на фестивале "Отцы и дети" картину об орловце, учениками которого в свое время были великие Василий Лановой, Вера Васильева и еще целая плеяда знаменитых актеров.

"Ваш Сергей Штейн" называется фильм о театральном деятеле, который действительно наш. Наш земляк. Эва Стасюлевич с подробностями.



