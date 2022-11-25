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15:43, 25 ноября 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Знает как стать лучшим, среди умников всей страны.
- Орловский школьник - призёр Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Чем поможет в будущем эта победа?
- Из жизни виртуальной - в реальную и даже экстремальную.
- Орловские блоггеры попробовали себя в роли пожарных.
- Ежик - альбинос и самые маленькие обезьянки в мире.
Расскажем, как они зимуют на Орловщине и когда ждут гостей.
Вести-Орёл