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19:30, 25 ноября 2022 года На ремонт Мценского краеведческого музея направят 4,3 миллиона рублей Средства заложат в 2022 году.





правительства. Капитальный ремонт здания ведется в рамках национального проекта «Культура». Об этом рассказали в пресс-службе областного. Капитальный ремонт здания ведется в рамках национального проекта «Культура». Из 4,3 миллиона рублей более 4 миллионов – средства федерального бюджета. Рабочие уже завершили демонтажные работы, закончили штукатурить и облицовывать стены и потолки. В настоящее время в помещении появляются натяжные и подвесные потолки, ведется работа с крышей. После окончания ремонта музей переедет из старого здания в отремонтированное.





Сергей СИЛАЕВ





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