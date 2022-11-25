На ремонт Мценского краеведческого музея направят 4,3 миллиона рублей

|
|Главная » Новости
19:30, 25 ноября 2022 года
На ремонт Мценского краеведческого музея направят 4,3 миллиона рублейСредства заложат в 2022 году.
Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Капитальный ремонт здания ведется в рамках национального проекта «Культура».
Из 4,3 миллиона рублей более 4 миллионов – средства федерального бюджета. Рабочие уже завершили демонтажные работы, закончили штукатурить и облицовывать стены и потолки.
В настоящее время в помещении появляются натяжные и подвесные потолки, ведется работа с крышей. После окончания ремонта музей переедет из старого здания в отремонтированное.
Сергей СИЛАЕВ