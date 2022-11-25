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20:00, 25 ноября 2022 года Орловчанки вяжут носки для военных и жителей освобожденных территорий Клуб активного долголетия проводит акцию "Носки солдатам".





Маргарита Труфанова, жительница г. Орла:



- Наши дети, ниши внуки там, мы за них очень переживаем, болеем за них. Я представляю как там страшно. И хочется им подарить нашу любовь, частицу нашей души, теплоты.



Подробности в сюжете Татьяна Тимохиной.





Татьяна Тимохина





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