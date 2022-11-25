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17:05, 25 ноября 2022 года В Орле прошел обучающий семинар "Региональные бренды России" "Региональные бренды России - новые точки роста ".





Как понять, что пришло время его регистрировать и как уберечь свой бизнес от недобросовестных конкурентов? Ответы на эти вопросы искали на обучающем семинаре.





Юлия Опанасюк





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