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20:34, 25 ноября 2022 года На ярмарке в Орле 26 ноября будет работать пункт вакцинации Сделать прививку от ковида и гриппа без очереди можно на Комсомольской площади.





Мобильный прививочный пункт развернется на площадке ярмари в Заводском районе. Медики будут ждать желающих привиться с 9 до 16 часов, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



С собой нужно взять документы: паспорт, полис и СНИЛС.



Как мы сообщали ранее, сейчас в нашем регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За неделю она выросла на 43%. А количество госпитализаций увеличилось на 5,5%.









Ольга СУПОНЕВА





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