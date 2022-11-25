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17:13, 25 ноября 2022 года В Орле открыли мемориальную доску Никите Матюшеву Он погиб 22 марта 2022 года при исполнении воинского долга.





Памятная доска в честь участника специальной военной операции появилась на фасаде школы №39. Гвардии младший сержант погиб в в марте, он выполнял боевую задачу.



На открытии присутствовала мама героя.



- У него было много друзей, даже в армии он со всеми подружился. Он много улыбался и не унывал. Мы не знали, что наш сын поехал на передовую, потому что он никогда не хотел меня расстраивать. Вы должны помнить, что они погибают за нас с вами. Чтобы мы не знали ужасов войны. Помните об этом, - приводит цитату Татьяны Владимировны пресс-служба горадминистрации.



Фото: телеграм-канал админстрации Орла











Ольга СУПОНЕВА





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