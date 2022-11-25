В Орле заключили под стражу женщину, совершившую двойное убийство

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17:20, 25 ноября 2022 года
В Орле заключили под стражу женщину, совершившую двойное убийствоОна призналась в содеянном.
Следственные органы возбудили уголовное дело против 36-летней жительницы Заводского района Орла, рассказали в пресс-службе ведомства.
Следствие выяснило, что 22 ноября она была пьяна и находилась в доме у 48-летнего знакомого. Между ними возник конфликт, после чего мужчина получил удары ножом по телу и костылем по голове, от чего скончался.
Затем женщина попала к 86-летнему знакомому на улицу Царев Брод. Пожилой мужчина скончался от ножевых ранений.
Орловчанка призналась в содеянном. Ее заключили под стражу, расследование продолжается.
Сергей СИЛАЕВ