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17:20, 25 ноября 2022 года В Орле заключили под стражу женщину, совершившую двойное убийство Она призналась в содеянном.





Следственные органы возбудили уголовное дело против 36-летней жительницы Заводского района Орла, рассказали в пресс-службе ведомства. Следствие выяснило, что 22 ноября она была пьяна и находилась в доме у 48-летнего знакомого. Между ними возник конфликт, после чего мужчина получил удары ножом по телу и костылем по голове, от чего скончался. Затем женщина попала к 86-летнему знакомому на улицу Царев Брод. Пожилой мужчина скончался от ножевых ранений. Орловчанка призналась в содеянном. Ее заключили под стражу, расследование продолжается.





Сергей СИЛАЕВ





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