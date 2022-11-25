Полицейские задержали в Орле курьера телефонных мошенников

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21:00, 25 ноября 2022 года
Полицейские задержали в Орле курьера телефонных мошенниковОн забрал у пожилой женщины 700 тысяч рублей, которая и обратилась в полицию.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 82-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук попал в ДТП. Для того, чтобы "уладить" инцидент, орловчанка отдала все свои сбережения.
Полицейские выяснили, кто приходил за деньгами. Им оказался 19-летний молодой человек, который нашел "работу" в одном из мессенджеров. Ему по телефону сообщили адрес жертвы, после чего он приносит мошенникам деньги.
Парню избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Сергей СИЛАЕВ