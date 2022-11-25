Полицейские задержали в Орле курьера телефонных мошенников

Он забрал у пожилой женщины 700 тысяч рублей, которая и обратилась в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 82-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук попал в ДТП. Для того, чтобы "уладить" инцидент, орловчанка отдала все свои сбережения.

Полицейские выяснили, кто приходил за деньгами. Им оказался 19-летний молодой человек, который нашел "работу" в одном из мессенджеров. Ему по телефону сообщили адрес жертвы, после чего он приносит мошенникам деньги.