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17:33, 25 ноября 2022 года В Орловской области ежегодно производят 190 тысяч тонн сахара Одна шестая от этого объема изготавливается на "Сахарном комбинате "Отрадинский".





Шестой год он входит в состав группы компаний "Русагро". Что поменялось на предприятии, где жизнь - сплошной сахар, выясняла Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





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