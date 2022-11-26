Главная » Новости



8:00, 26 ноября 2022 года Ремонт улицы Красной в Дмитровске завершился В порядок привели участок длиной в 600 метров.





Комиссия приняла улицу 18 ноября. Дорожники отремонтировали почти 600 метров полотна, уложено два слоя асфальта.



Как сообщает районная газета "Авангард", в планах ремонт еще нескольких улиц районного центра: ответвление улицы Советской в районе оврага, отрезок улицы Социалистической в районе пенькозавода. Также в 2023 году пройдет благоустройство территории по улице Социалистической, ремонт улицы Свободной с оборудованием стоянки возле больницы.



Фото: районная газета "Авангард"







Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2