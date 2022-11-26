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9:00, 26 ноября 2022 года "Спасское-Лутовиново" и французский музей Тургенева проведут совместную выставку в 2023 году Экспозицию посвятят взаимоотношениям Ивана Сергеевича с французскими писателями.





Участником проекта может стать и МИД России. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– В политическом моменте в части отмены русской культуры - в марте у нас будет выставка "Резидент русской культуры" - о взаимоотношениях Тургенева и французских писателей: Флобера, Мопассана, Золя, с которыми он дружил, встречался, переписывался. Эта выставка пройдет совместно с музеем Тургенева в Буживале, мы активно поддерживаем взаимоотношения и с музеем, и с Ассоциацией друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран во Франции, которой принадлежит Тургеневский музей в Буживале, - сообщил директор музея-заповедника Сергей Ступин.



Гостям выставки представят копии писем и фотографий из музея в Буживале. Одной из главных тем станет открытие моды на русскую культуру на западе.





Сергей СИЛАЕВ





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