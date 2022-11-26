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10:00, 26 ноября 2022 года В Орловской области стартует первенство по настольному теннису В нем смогут принять участие и юноши, и девушки.





Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва 26 и 27 ноября.



Как сообщает пресс-служба областного правительства, торжественное открытие состоится в 10.00, а в 10.30 будет дан старт соревнований.





Сергей СИЛАЕВ





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