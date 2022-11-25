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20:58, 25 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Для самых нежных и любимых! - Это воскресенье мамин день! - Орловщина способна обеспечить сахаром четверть населения страны. - Мы заглянули на одно из предприятий региона, где производят сахар. - Битва стилистов и модных брендов! - Итоги первого форума легкой промышленности в "Вестях". - И о других событиях из жизни региона - объективно и достоверно, - в нашей информационной картине дня.





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