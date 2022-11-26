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11:00, 26 ноября 2022 года Юные орловцы посещают "киноуроки в школах" Всероссийский проект активно работает в Орле с мая.





На каждом уроке ребята смотрят любительский короткометражный фильм, посвященный одному из человеческих качеств. Всего их 99 - по числу месяцев обучения в школе. Сегодня пятиклассники лицея 18 посмотрели фильм "Эра". Он посвящен малышам, которые мечтали стать космонавтами и в конце концов добились своей цели.





Анастасия Дорохова





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