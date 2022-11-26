Андрей Клычков поручил проверить гибель диких животных в Орловской области

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12:00, 26 ноября 2022 года
Андрей Клычков поручил проверить гибель диких животных в Орловской областиИнформация ранее появилась в социальных сетях.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что по факту гибели птиц и животных на территории Должанского районах проверка уже идет. Авторы поста утверждают, что погибли несколько десятков животных.
– Уважаемые друзья, всем добрый вечер. Мы в курсе этой ситуации. Животные на исследования Управлением ветеринарии направлены. Заявление в полиции тоже есть. Идет проверка. Дал поручение внимательно и досконально разобраться, - написал глава региона в комментариях к публикации в социальной сети.
В комментариях под этим же постом отметилось Управление эконадзора и природопользования Орловской области. Представитель официального сообщества сообщил, что в ОМВД России по Должанскому району уже направлено заявление 10 ноября для установления виновных и привлечения их к уголовной ответственности.
– Для принятия процессуального решения сотрудниками ОМВД России по Должанскому району материал проверки направлен в Ливенский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, - сказано в сообщении Управления.
По предварительным данным Управления эконадзора и природопользования, животные могли пасть из-за отравления химикатами, которые используются для обработки полей от грызунов.
Сергей СИЛАЕВ