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12:00, 26 ноября 2022 года Андрей Клычков поручил проверить гибель диких животных в Орловской области Информация ранее появилась в социальных сетях.





Андрей Клычков Губернатор Орловской области сообщил , что по факту гибели птиц и животных на территории Должанского районах проверка уже идет. Авторы поста утверждают, что погибли несколько десятков животных. – Уважаемые друзья, всем добрый вечер. Мы в курсе этой ситуации. Животные на исследования Управлением ветеринарии направлены. Заявление в полиции тоже есть. Идет проверка. Дал поручение внимательно и досконально разобраться, - написал глава региона в комментариях к публикации в социальной сети. В комментариях под этим же постом отметилось Управление эконадзора и природопользования Орловской области. Представитель официального сообщества сообщил, что в ОМВД России по Должанскому району уже направлено заявление 10 ноября для установления виновных и привлечения их к уголовной ответственности. – Для принятия процессуального решения сотрудниками ОМВД России по Должанскому району материал проверки направлен в Ливенский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, - сказано в сообщении Управления.



По предварительным данным Управления эконадзора и природопользования, животные могли пасть из-за отравления химикатами, которые используются для обработки полей от грызунов.





Сергей СИЛАЕВ





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