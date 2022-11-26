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13:00, 26 ноября 2022 года В Орле танцуют больше 1 000 человек в одном месте Сегодня и завтра наш город принимает танцевальный фестиваль и межрегиональный тур по чирспорту.





Общее количество участников - более 1000 человек. По словам организаторов, главная цель фестиваля не только розыгрыш наград, но и обмен опытом между танцорами и спортсменами.





Анастасия Дорохова





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