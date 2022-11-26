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14:00, 26 ноября 2022 года Школе №2 города Орла исполнилось 100 лет Учебное заведение с юбилеем поздравили учителя, ученики и бывшие руководители.





администрации. Праздничный вечер состоялся 25 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе городской. Праздничный вечер состоялся 25 ноября. – Наша школа отмечает 100 лет со дня основания. Только вдуматься: жизнь нашей школы – это жизнь длинной в один век. Я искренне поздравляю всех педагогов с юбилеем! Желаю оптимизма, новых побед, здоровья! Всё у нас с вами будет хорошо! – сказала директор школы Ирина Самотолкина. В школе работает 43 педагога. За век из стен учебного заведения вышли тысячи выпускников.





Сергей СИЛАЕВ





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