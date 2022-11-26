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15:00, 26 ноября 2022 года Депутаты Орловского горсовета не поддержали строительство поликлиники на Набережной Дубровинского Ранее в областной столице подвели итоги голосования по выбору места для нового здания.





В Орле депутаты горсовета 25 ноября рассмотрели вопрос по выбору места строительства нового здания поликлиники №1 Напомним, место в районе Набережной Дубровинского между детской поликлиникой №3 и Герценским мостом стало победителем. За него отдали голос 1 414 человек, рассказали в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов. Заместитель председателя городского совета Владимир Негин сообщил, что к депутатам обратились местные жители с обращением, которое подписали 700 человек. Орловцы не смогли принять участие в онлайн-голосовании. – Позиция депутатов фракции партии "Единая Россия" в горсовете – поддержать жителей и не строить поликлинику на территории набережной Дубровинского. Мы придерживаемся позиции, что наилучшее место для этого - территория ограниченная Московским, Старо-Московским шоссе и улицей Паровозной, - сообщил Негин.





Сергей СИЛАЕВ





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