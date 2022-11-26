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16:00, 26 ноября 2022 года Орловцы приняли участие в математическом флешмобе На него зарегистрировались около 80 человек.





Одной из площадок флешмоба в нашем регионе стал Орловский государственный университет.



Проект "MathCard" впервые состоялся в Орле в 2016-м году, а придуман он был в 2014-м году.





Анастасия Дорохова





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