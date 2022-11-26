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18:00, 26 ноября 2022 года Сельские жители из Кромского района получили доступ к высокоскоростному интернету В деревне Федотово и селе Коровье Болото установили вышки.





Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области со ссылкой на местную газету «Заря». Кромчане получили доступ не только к мобильной связи, но и к сети 4G. Работа по устранению цифрового неравенства проводится в рамках нацпроекта " Цифровая экономика " . Как сообщает местная газета, в планах продолжить работу в селе Апальково. Проект нацелен на улучшение условий для проживания и работы в сельской местности, создание разветвленной инфраструктуры, которая позволит иметь те же цифровые возможности, что и жителей крупных городов.



Фото: газета "Заря"





Сергей СИЛАЕВ





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