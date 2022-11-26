В Орле начали устанавливать новогодние домики на улице Ленина

Однако масштабных празднований в этом году не планируют.

Главная красавица года в областной столице засияет до конца недели, ее начали устанавливать 22 ноября . Теперь на центральной улице города начался монтаж новогодних домиков.



В начале декабря установят искусственные деревья и в других общественных пространствах. Всего в Орле появится шесть вечнозеленых украшенных деревьев.

Как ранее рассказал губернатор Андрей Клычков, в этом году масштабных новогодних празднований и гуляний в честь Нового года не будет.