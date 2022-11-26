В Орле начали устанавливать новогодние домики на улице Ленина

|
|Главная » Новости
17:00, 26 ноября 2022 года
В Орле начали устанавливать новогодние домики на улице ЛенинаОднако масштабных празднований в этом году не планируют.
Главная красавица года в областной столице засияет до конца недели, ее начали устанавливать 22 ноября. Теперь на центральной улице города начался монтаж новогодних домиков. В начале декабря установят искусственные деревья и в других общественных пространствах. Всего в Орле появится шесть вечнозеленых украшенных деревьев.
Как ранее рассказал губернатор Андрей Клычков, в этом году масштабных новогодних празднований и гуляний в честь Нового года не будет.
- Чрезмерных празднований и мероприятий не будет. Но это праздник для наших детей, детей наших мобилизованных и добровольцев. Подчеркну - новогодние праздники мы организуем за счет внебюджетных средств, - отметил глава региона.
Сергей СИЛАЕВ