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17:00, 26 ноября 2022 года

В Орле начали устанавливать новогодние домики на улице Ленина

Однако масштабных празднований в этом году не планируют.


Главная красавица года в областной столице засияет до конца недели, ее начали устанавливать 22 ноября. Теперь на центральной улице города начался монтаж новогодних домиков. В начале декабря установят искусственные деревья и в других общественных пространствах. Всего в Орле появится шесть вечнозеленых украшенных деревьев.
 

Как ранее рассказал губернатор Андрей Клычков, в этом году масштабных новогодних празднований и гуляний в честь Нового года не будет. 

 

- Чрезмерных празднований и мероприятий не будет. Но это праздник для наших детей, детей наших мобилизованных и добровольцев. Подчеркну - новогодние праздники мы организуем за счет внебюджетных средств, - отметил глава региона. 




Сергей СИЛАЕВ
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