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16:37, 26 ноября 2022 года На объездной Орла "КАМАЗ" потерял прицеп в результате ДТП Повреждена и легковая иномарка.





На момент, когда очевидцы сделали и прислали снимок, сотрудников ГИБДД и медиков на месте еще не было. Полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего. У легкового автомобиля разбита фара, помято заднее крыло и багажник.





Ольга СУПОНЕВА





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