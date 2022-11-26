В Орловской области начали отправлять школьные классы на карантин из-за ОРВИ

В регионе растет заболеваемость.

Об этом рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Фролова в интервью телеканалу "Первый областной".

– Есть образовательные учреждения, в которых дети по отдельным классам уходят на определенный период (на карантин), - рассказала Ирина Фролова.

Заболеваемость среди детей от 7 до 14 лет выросла на 29,1%. Ранее глава областного ведомства Александр Румянцев сообщал, что на Орловщине ОРВИ болеют более 6 тысяч человек.