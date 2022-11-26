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19:30, 26 ноября 2022 года В Орле 27 ноября пойдет слабый снег с дождем Температура будет колебаться около нулевой отметки.





Как сообщает Гидрометцентр России днем 27 ноября в областной столице пойдет дождь и мокрый снег. Подует слабый западный ветер со скоростью 4 м/с, давление – 753 мм рт. ст.



Ближе к ночи столбики термометров покажут -2, немного усилится ветер, а давление достигнет отметки 754 мм рт. ст.





Сергей СИЛАЕВ





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