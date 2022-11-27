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8:46, 27 ноября 2022 года На Орловщине отмечен рост заработных плат В сравнении с августом они увеличились на 1,1%.







В сравнении с сентябрем 2021, это больше на 15,5%.

А если учитывать реальную заработную плату с учетом индекса цен, то рост отмечается на 0,7%.



Как уже ранее Согласно данным статистики, средняя зарплата в регионе в сентябре 2022 остановилась на уровне 39,8 тысяч рублей. Это на 1,1% больше, чем в августе.В сравнении с сентябрем 2021, это больше на 15,5%.А если учитывать реальную заработную плату с учетом индекса цен, то рост отмечается на 0,7%.Как уже ранее рассказывала ГТРК "Орел", больше других в нашем регионе зарабатывают орловцы, трудящиеся в отрасли страхования и финансов: их средняя зарплата на уровне 55 504 рублей. На втором месте сельское хозяйство, тут средняя оплата труда составляет 46 495 рублей, на третьем - госуправление с зарплатой в 44 544 рубля.





Ольга СУПОНЕВА





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