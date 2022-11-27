Залегощенцы собрали посылку для мотострелковой бригады и госпиталя

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9:43, 27 ноября 2022 года
Залегощенцы собрали посылку для мотострелковой бригады и госпиталяГуманитарный груз отправится в зону СВО, а также в военную больницу в Белгороде.
Орловцы продолжают оказывать помощь российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Очередную посылку для бойцов мотострелковой бригады, а также военного госпиталя в Белгороде, собрали жители Залегощенского района.
- В посылку вошли продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, мята, мед, варенье, православная литература, - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на районную газету "Маяк".
Помимо того, неравнодушные люди собрали и передали теплые вещи бойцам. Это перчатки, носки, шарфы, свитеры, манишки. А детсадовцы написали военным письма.
Вести-Орёл