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9:43, 27 ноября 2022 года Залегощенцы собрали посылку для мотострелковой бригады и госпиталя Гуманитарный груз отправится в зону СВО, а также в военную больницу в Белгороде.





Орловцы продолжают оказывать помощь российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Очередную посылку для бойцов мотострелковой бригады, а также военного госпиталя в Белгороде, собрали жители Залегощенского района.



- В посылку вошли продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены, медикаменты, мята, мед, варенье, православная литература, - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на районную газету "Маяк".

Помимо того, неравнодушные люди собрали и передали теплые вещи бойцам. Это перчатки, носки, шарфы, свитеры, манишки. А детсадовцы написали военным письма.









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