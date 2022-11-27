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10:32, 27 ноября 2022 года Участников СВО в Орловской области могут освободить от налога на транспорт Также предлагается предоставлять им бесплатную юридическую помощь.





С такой законодательной инициативной выступил спикер облсовета Леонид Музалевский.



- Первый проект закона предусматривает полное освобождение от уплаты транспортного налога на одну единицу транспортного средства граждан, призванных на военную службу по мобилизации или проходящим военную службу по контракту, либо заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и на срок до окончания налогового периода, в котором гражданин окончил прохождение военной службы, - комментирует пресс-служба Орловского областного совета.



А вторая инициатива предусматривает возможность военнослужащим и членам их семей получать бесплатную юридическую помощь. Речь идет о всех ее видах.



Предложения эти заксобрание рассмотрит на ближайшем заседании.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета.





Ольга СУПОНЕВА





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