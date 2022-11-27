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11:30, 27 ноября 2022 года Шаблыкинской районной больнице исполнилось 75 лет Медиков поздравили с праздником.





Врачи и персонал получили грамоты и благодарности от губернатора от Орловского облсовета. Также состоялся концерт, который подготовили артисты местного дома культуры.



От руководства больницы получили награды и премии ее сотрудники, сообщает пресс-служба облсовета.



Шаблыкинская центральная районная больница была построена в 1947 году.





Ольга СУПОНЕВА





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