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12:27, 27 ноября 2022 года У жителя Северного района Орла гости украли телевизор Времяпрепровождения за бутылкой обернулось уголовным разбирательством.





Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже из его квартиры телевизора. Сам он пояснил, что до того у него были гости, компания коротала время за спиртным. А после из его жилья исчезла техника. У оперативников были все основания заподозрить в краже товарищей потерпевшего.



Так оно и оказалось: пока хозяин квартиры спал, его же друзья украли телевизор, а затем продали.



- В отношении подозреваемых следственным отделом ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) , - сообщили корреспонденту ГТРК "Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Один из похитителей теперь будет дожидаться суда под стражей, второй дал подписку о невыезде.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





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