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13:33, 27 ноября 2022 года В Орле полиция проверила, как обстоят дела с парковкой для инвалидов Рейд провели сотрудники Госавтоинспекции.





Целью рейдового мероприятия была проверка количества и наличия вообще специальных парковочных, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья. По закону их количество должно составлять не меньше 10% от общей площади парковки на всех стоянках общего пользования.



Как оказалось, в Орле не у всех социальных объектов оборудовано достаточное количество таких мест. Опять же согласно закону, организовать их обязан тот, кто отвечает за тот или иной объект.



По информации пресс-службы регионального УМВД, в 2022 году было составлено больше 60 протоколов на тех, кто паркуется на местах для инвалидов, и 2 - за нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для автомобилей инвалидов. Виновных оштрафовали.





Ольга СУПОНЕВА





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