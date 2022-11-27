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14:27, 27 ноября 2022 года В Колпне приводят в порядок "Озерки" Благоустроить общественное пространство позволит грант в 70 миллионов рублей.





К настоящему моменту в парково-пляжной зоне укрепили берега, обустроили ливнеки, заасафальтировали переправу. Также по периметру озера высажены ивы и газон, установлены скамейки, урны.



На детский пляж подрядчик завез песок и оборудовал здесь беседки-зонтики от солнца. Еще одна беседка появится прямо на воде, к ней будет вести мостик. Продолжится благоустройство и на будущий год. Почти три гектара территории приведут в порядок за счет средст гранта Минстроя размером в 70 миллионов рублей.



Как сообщает районная газета "За изобилие", в данный момент идет разработка проекта и подсчет сметы.



Фото: газета "За изобилие"















Ольга СУПОНЕВА





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