Андрей Клычков поздравил орловчанок с Днем матери

Жительницам региона его глава пожелал крепкого здоровья, тепла и согласия в семьях.

Поздравление губернатор Орловской области опубликовал у себя в соцсетях.



- Низкий поклон за ваш материнский труд, душевное тепло и поддержку в любых ситуациях. Невозможно переоценить ваш гражданский подвиг, чем, безусловно, является воспитание детей. Особую благодарность выражаю за взращивание в нас стойкости и патриотизма, качеств, которые необходимы каждому гражданину страны, -