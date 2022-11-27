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11:09, 27 ноября 2022 года

Андрей Клычков поздравил орловчанок с Днем матери

Жительницам региона его глава пожелал крепкого здоровья, тепла и согласия в семьях.


Поздравление губернатор Орловской области опубликовал у себя в соцсетях.

- Низкий поклон за ваш материнский труд, душевное тепло и поддержку в любых ситуациях. Невозможно переоценить ваш гражданский подвиг, чем, безусловно, является воспитание детей. Особую благодарность выражаю за взращивание в нас стойкости и патриотизма, качеств, которые необходимы каждому гражданину страны, - обратился Андрей Клычков к женщинам.

Орловчанкам он пожелал здоровья, тепла, согласия в семьях, а также счастья для всех, кто дорог. 


Ольга СУПОНЕВА
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