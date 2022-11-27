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15:30, 27 ноября 2022 года Работники сахарной промышленности Орловской области отмечают профессиональный праздник 27 ноября день тех, кто делает жизнь слаще.





Ежегодно в России День работника свеклосахарного подкомплекса отмечается 27 ноября. В Орловской области работает четыре предприятия, перерабатывающие свеклу.



- Согласно записям краеведческого музея Тульской области, именно в ноябре 1802 года в с. Алябьево (в настоящее время - Мценского района Орловской области) был введен в действие первый российский свеклосахарный завод, что положило начало истории отечественной свеклосахарной промышленности, - приводит любопытный факт телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



В нашем регионе к концу ноября произведена почти 191 тысяча тонн сахара из свеклы урожая 2022 года.



Фото: Ольга Супонева





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