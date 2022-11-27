В Орле возобновлено строительство проблемной многоэтажки

В доме №5 по Родзевича-Белевича снова закипела работа.

В настоящее время здесь ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения, пуско-наладке лифтов, монтажу и восстановлению наружных сетей канализации, выполняются работы по отделке мест общего пользования (укладка плитки, шпаклевка), благоустройству территории. Такюу информацию

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